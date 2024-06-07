Пять советов, как уберечь волосы от солнца

Мало кто знает, но солнце опасно не только для кожи, но и для волос. Ультрафиолетовые лучи могут проникать в волосы и повреждать их структуру, что приводит к обесцвечиванию и потере блеска. Также солнце высушивает волосы и делает их ломкими и безжизненными.

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Наиболее опасно солнце для окрашенных волос, так как лишь усиливает стресс после окрашивания. Кроме того, лучи могут спровоцировать аллергию на коже головы, что приведет к выпадению волос и нарушению их роста. Эксперты дали пять советов, чтобы уберечь волосы от воздействия ультрафиолета.

В первую очередь нужно носить головной убор, который защитит от прямого попадания солнца. Также рекомендуется пользоваться средствами с SPF. Они блокируют ультрафиолетовые лучи.

Эксперты посоветовали избегать длительного пребывания на солнце. Также нужно увлажнять сухие волосы специальными кондиционерами и не мыть голову перед выходом на пляж. Шампунь удаляет естественную защиту волос, делая их уязвимыми.

Ранее химик и парфюмер Валерия Нестерова рассказала, что летом стоит использовать фруктовые, ягодные, цитрусовые и травяные ароматы. По ее словам, во время жаркого сезона внимание также стоит обратить на парфюм с салицилатами, которые входят в косметические средства для загара.