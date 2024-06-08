Бен Аффлек вышел на публику в кедах Nike за 25 млн рублей

Он является коллекционером обуви данной марки. В личном пользовании у голливудской звезды несколько пар кроссовок и кед.

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Журнал GQ сообщил, что на публике актёр Бен Аффлек появился в кроссовках бренда Nike модели SB Dunk Low What the Dun. Эта пара считается редкой и ценной. Кроссовки были выпущены компанией Nike в 2007 году.

Изначально их стоимость была доступной, но со временем выросла. Сегодня эту модель можно приобрести за 28 тысяч долларов или 25 миллионов рублей.

Бен Аффлек собирает обувь этой марки. В его коллекции есть несколько пар кроссовок и кед.

В 2022 году актёр женился на своей давней возлюбленной Дженнифер Лопес. Пара планировала свадьбу ещё в 2002 году, но по неизвестным причинам помолвка была отменена.

В мае 2024 года стало известно об их расставании. Актёры временно живут отдельно и не обсуждают свою личную жизнь.

Ранее сообщалось, что Татьяна Овсянникова показала удивившегося ее преображению Филиппа Киркорова.