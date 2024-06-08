Кудрявый пучок и другие экспресс-укладки для пляжа

Летом не хочется тратить много времени на укладку, тем более если предстоит день на пляже. Мы поговорили с мастером по прическам, топ-визажистом Ксенией Бохо, которая рассказала нам о главных hair-трендах пляжного сезона.

Пляжные локоны всегда в топе

Наш эксперт поясняет, что вот уже какой сезон не теряют актуальность «пляжные укладки» или укладки «девушки серфера». Ксения предлагает несколько вариантов с этой укладкой.

Классические пляжные локоны

Вам не обойтись без соляного спрея для волос. Они бывают совершенно любых марок и отлично подходят для создания той самой «соленой» текстуры волоса. С помощью спрея, волосы уплотняются, становятся более объемными и текстурными. Наносить спрей можно 2 способами: на влажные волосы и на сухие.

Ксения рекомендует при использовании влажного способа нанесения сбрызнуть умеренное количество средства на волосы, уже довольно хорошо подсушенные полотенцем. После этого, стоит опустить голову вниз и как бы сжимая волосы в кулаке, высушить всю массу волос при помощи фена. После окончательного высыхания, перекинуть волосы назад и можно наслаждаться модной и актуальной укладкой.

При использовании сухого способа нанесения, вам дополнительно потребуется еще утюжок для волос.

Ксения: «Хорошенько прочешите волосы, при помощи массажной расчески, разделите волосы на шляпную, две височные и затылочную зоны и аккуратно сбрызните каждую зону солевым спреем и прочешите еще раз».

Далее, деля волосы на проборы, накручиваете каждую прядь в произвольном направлении, но самое главное, оставляя кончик каждой пряди прямым ( порядка 4—5 см). После того, когда вся голова накручена, можно взять гребень с широкими зубцами и прочесать все волосы. Либо опустить голову и всю массу волос вниз и аккуратно разобрать при помощи пальцев

Хвост с локонами

Уже на основе этой пляжной текстуры, можно сделать эффектный объемный хвост. Ксения: «Для этого, запрокиньте голову назад и соберите хвост в средней или верхней затылочной зоне, не зажимая саму макушку. После того как хвост собран, выпустите несколько прядей у лица и пальцами продайте объема корням волос. Получается очень модный эффект».

Пляжный пучок

Эффектно и трендово будет смотреться и высокий пучок, сделанный на основе пляжной текстуры. Ксения уверена, что эта прическа — одна из самых простых. Просто запрокиньте голову вниз и соберите произвольный пучок на макушке. Можно заматывать его жгутом или же просто собрать при помощи резинки. Ксения: «И не забудьте про свободные пряди у лица. Именно этот вариант укладки позволит вообще не думать о волосах во время купания».