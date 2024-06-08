В каких странах самые красивые мужчины

На сегодняшний день многие женщины, устав от серьезных отношений, ищут простых и веселых мужчин за границей. Эксперт Диана Семенова рассказала изданию Marieclaire, в каких странах можно найти самых обаятельных представителей сильного пола.

По словам специалиста, наши соотечественницы едут отдыхать на море не только за физическим здоровьем, но и за психическим. Они привыкли к русским мужчинам, и им становится слишком скучно, в связи с чем они ищут курортные романы.

Греция

В этой стране распространен так называемый ритуал «камаки». Он заключается в том, что мужчина красиво ухаживает за девушкой, чтобы как можно быстрее затащить ее в постель. Греки одаривают женщину цветами, посвящают ей песни и стихи, страстно признаются в любви.

Тем не менее, самому сексу в «камаки» отводится мало места, – вероятнее всего, любовник распрощается с вами через полчаса после этого действия.

Литва

Многие уверены, что в Литве нельзя найти много мужского внимания, однако это не так. Литовские юноши чрезвычайно хороши собой и, как утверждает эксперт, делают то, что хочет девушка. В этой стране мужчины не избалованы женским вниманием, поэтому будут ухаживать и выполнять все ваши капризы. Секс с литовцами спокойный и нежный, что благоприятно влияет на нервную систему.

Италия

Наверняка все наслышаны о страстных и горячих итальянцах – это вовсе не миф. В этой стране распространено выражение bella ragazza, что означает «красивая девушка». Если вы услышите эту фразу в свой адрес, значит, мужчина хочет пригласить вас в кафе, и он будет повторять эти слова каждые пять минут свидания.

Диана Семенова отмечает, что, если вы решились на серьезные отношения с итальянцем, будьте готовы к опеке. Здесь мужчины считают своим долгом составить для вас расписание дня, дать советы насчет гардероба, а также ухаживать во время болезни.

Грузия

Несмотря на противостояния в политике, грузины очень любят русских женщин. По словам эксперта, блондинки здесь пользуются особой популярностью, но и брюнетки и рыжие также не будут скучать.

Турция

Турки действительно обращают много внимания на россиянок, однако, за последние 10 лет они слишком привыкли к русским женщинам. Мужчины жалуются на то, что девушки больше не хотят от них только секса, а ищут серьезные отношения. Уже лет в 25 представители сильного пола больше не готовы на такие безумные поступки, как пить и плясать всю ночь или играть в салочки на крышах автомобилей.

Египет

Не все исламские страны подходят для ни к чему не обязывающих романов из-за строгих правил, однако Египет – исключение. Не каждого египтянина пускают в курортные зоны, поэтому для поиска настоящей экзотики специалист советует отправиться в глубинку, где точно будут падать в обморок от женской красоты.

При этом в Шарм-эль-Шейхе или Хургаде тоже можно найти стройных и мускулистых мужчин: это спасатели, работники отелей, ныряльщики и инструкторы по дайвингу.

В этой стране также распространено такое явление как профессиональные жиголо. Их можно определить по внешнему виду: они одеты в кожаные куртки и тяжелые ботинки в 40-градусную жару. Как правило, жиголо дружат с владельцами отелей, и коротают дни и вечера в лобби или кафе при гостинице.

Тунис

В этой стране правила «игры» выглядят немного иначе. Часто тунисские мужчины готовы предложить женщине определенную сумму денег, чтобы провести с ней время. Если девушка отказывается от этого, то они могут начать сбавлять цену вплоть до нуля.

Индия

Как и в Египте, здесь присутствуют местные жиголо, которые предлагают свои услуги туристкам. Они готовы на любую роль за «подарки» - могут стать для вас поварами, любовниками или носильщиками вещей.

Тем не менее, подчеркивает Диана Семенова, секс с египтянами слишком скучный и непродолжительный.

Китай

Молодые китайцы особо хороши собой – это высокие и мускулистые мужчины, которые не против закрутить роман с европейскими женщинами.

По словам эксперта, белые женщины для них примерно на одно лицо, поэтому будьте готовы к вопросу «А ты красивая?». Стоит отметить, что китайцы могут слишком серьезно отнестись к курортному роману, и к концу тесного общения готовы предложить обручиться.

Доминикана, Гамбия и Ямайка

Секс-туризм здесь процветает, а пляжи заполнены красавцами, которые без стеснения предлагают свои услуги. Провести ночь с таким мужчиной стоит от 30 до 100 долларов, и ни возраст, ни национальность женщины для них значения не имеют.

Специалист отмечает, что местные мужчины великолепны в постели, о чем часто пишут туристки в соцсетях.

Австралия

В отличие от США и Британии, англосаксы в Австралии ведут себя естественно и готовы к свободному общению и сексу. На пляжах можно встретить накаченных и загорелых юношей, с которыми очень легко найти общий язык.