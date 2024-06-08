Пять звезд 90-х, чья карьера разрушилась из-за алкоголя

О заветном статусе «звезды» мечтает почти каждый, однако иногда карьера рушится из-за личных трагедий и злоупотребления алкоголем. Издание Marieclaire перечислило пять звезд, которые не смогли противостоять искушению.

Певица была суперзвездой 1990-х и получила прозвище «зажигалка». Однако за ее, казалось бы, беззаботным образом жизни скрывалась настоящая трагедия.

Хлебникова вышла замуж за Антона Логинова, и по началу все складывалось хорошо. Он стал ее личным менеджером и крепким тылом. Спустя время Логинов начал влезать в долги, а певице приходилось оплачивать их.

Утешение она нашла в бизнесмене Михаиле Майданиче, от которого родила ребенка. Позднее Михаил ушел из семьи из-за конфликтов, и даже дочь не помогла им сохранить брак.

Из-за личных проблем и многочисленных гастролей Хлебникова начала прибегать к алкоголю.

Иногда она появляется на телепередачах, но возвращаться на сцену пока не планирует.

Наверняка многие помнят 17-летнюю артистку, которая виртуозно исполняла хит «Красишь ты ресницы». В 1993 году вышел ее последний хит «Часики с секретом», после чего Марина Волкова поставила точку в своей карьере.

Тогда она заявляла, что семейное счастье ей важнее, чем путь «звезды», и разорвала все контракты. Волкова вышла замуж, но позднее развелась с супругом.

Артистка попыталась вернуться на сцену, но безуспешно. Из-за неудач она пристрастилась к алкоголю и начала зарабатывать на жизнь секретаршей.

На одной из передач, посвященных звездам 90-х, Волкова сообщила, что на данный момент поборола пагубную привычку и ведет здоровый образ жизни.

Недавний выход на сцену стал причиной слухов об алкогольной зависимости экс-солистки «Миража». Однако артистка поспешила заверить поклонников, что с ней все хорошо. По ее словам, она лишь испытывает проблемы со спиной, но многие в это не верят.

В соцсетях периодически пишут о том, что результат алкоголизма заметен по лицу Овсиенко, а ее знакомые намекают, что такая проблема действительно существует.

Исполнитель легендарного хита «Зима-холода» был предметом обожания миллионов девушек по всей стране, но имел очень хрупкий характер и тяжело переживал стресс.

После смерти отца в 2007 году Андрей Губин оказался в критическом состоянии и проходил лечение в клинике. Тем не менее, выбраться из омута певец не смог и на данный момент редко появляется на публике.

Песни звезды 1990-х звучали повсюду, а его лицо постоянно мелькало на ТВ. Со временем он стал менее популярным, а поклонники забеспокоились из-за его состояния.

Известно, что он любил выпить перед выступлением, и позднее стал заглушать личную боль с помощью алкоголя. В связи с подобным образом жизни артист пережил несколько инсультов, был лишен прав за вождение в алкогольном опьянении и попадал за решетку.

С реабилитацией ему помогала Дана Борисова, однако в 2019 году его сердце остановилось.