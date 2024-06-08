Фотостарение: как солнце убивает красоту и как замедлить эти процессы

Летом как никогда важно задуматься над активной защитой кожи, ведь фотостарение затрагивает не только поклонниц соляриев и жарких пляжей — любой выход на солнце вредит нашей коже. Косметолог Кристина Ищеева рассказала Womanhit, как проявляется фотостарение и есть ли способы его замедлить.

Фотостарение не связано с возрастным старением

Конечно, эти процессы идут рядом, однако фотостарение не происходит по причине гормональной перестройки, основной момент — влияние УФ-лучей на кожу. Кристина: «Мы отличаем фотостарение от возрастного по тому, как изменяется кожа: при фотостарении кожа теряет тонус, становится вялой и появляется сухость, что затрагивает даже жирный тип кожи». Также со временем проявляется большое количество пигментных пятен, которые довольно сложно убрать обычными пилингами.

Степени проявления фотостарения

До 35 лет

Вы не заметите активных морщин, однако легкая пигментация уже даст о себе знать. В это время можно использовать SPF-средства с низким фактором.

От 35 до 50 лет

В этом возрасте уже просматриваются четкие морщинки в области глаз, пигментация становится заметнее, без регулярных пилингов и мезотерапии с витамином С не обойтись.

После 50 лет

Фотостарение проявляется на полную мощность. Пигментация распространяется по всему лицу, кожа сухая и морщины, причем довольно глубокие, заметны даже в состоянии покоя.

Стоит ли отказываться от солнечных ванн?

Наш эксперт не советует избегать солнца, ведь с его помощью организм насыщается витамином D. Важно правильно защищать лицо и тело от вредных воздействий, в этом случае о преждевременном увядании кожи можно не думать гораздо дольше.

Как защитить кожу

Полностью блокировать воздействие солнечных лучей невозможно, однако уменьшить их вред — вполне. Кристина: «Ваши средства по уходу за кожей в летнее время должны иметь SPF, даже если вы просто выходите в город. Если вы любите летние пилинги, выбирайте SPF с более высоким фактором». Также наш эксперт не рекомендует находиться под прямыми солнечными лучами в самые опасные часы — с 12 дня до 15.