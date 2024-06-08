Пять моделей обуви для спасения от жары

Летний отпуск, в котором подойдут исключительно шлепанцы, не может длиться вечно, поэтому стоит присмотреться к обуви для прогулок в городе. Издание Marieclaire перечислило пять моделей, актуальных летом.

Сандалии

Специалисты считают их наиболее востребованной обувью в жару. Если температура воздуха слишком высока, следует избегать тяжелых кожаных моделей и моделей из пластика.

Необходимо обратить свое внимание на сандалии из текстиля и на плоском ходу: таким образом, вы не столкнетесь с натиранием, и обувь подойдет к любой одежде.

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Слайды

Эта ортопедическая обувь стала популярной в последнее время, однако ранее ее считали подходящей для женщин преклонного возраста.

Слайды – идеальный вариант для знойной погоды. На данный момент они есть в гардеробе почти каждой модницы: их выбирают такие звезды, как Кайли Дженнер и Кайя Гербер.

Босоножки

Незаменимый вариант как для дневных прогулок, так и для вечерних образов. Эксперты советуют выбирать максимально легкие модели: например, босоножки с открытой пяткой и мысом.

Они подойдут практически к любому образу, если их цвет – нейтральный, в том числе черный или нюдовый.

Эспадрильи

Модели без дополнительного декора станут прекрасным дополнением к наряду в жару.

Журналисты не раз замечали эспадрильи на герцогине Кембриджской: она предпочитает надевать их к летним платьям.

Эксперты по моде предлагают сочетать эту обувь либо с платьями-рубашками, либо с моделями длины миди.