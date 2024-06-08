Как мы худеем, не зная об этом

Организм расходует калории даже тогда, когда мы об этом не задумываемся. Издание The Voice Mag перечислило несколько способов похудеть и совместить приятное с полезным.

Правильный сон

Эксперты утверждают, что за один час сна человек теряет около 60 ккал. Конечно, это вовсе не означает, что можно налегать на сладкое и надеяться похудеть во сне. Однако, хороший и долгий сон является дополнительной возможностью избавиться от калорий.

Укладка

Во время этого утреннего ритуала можно «постройнеть» примерно на 140 ккал, если укладывать волосы в течение одного часа.

Утренняя зарядка

Даже не особо активные упражнения утром способны помочь потерять 300 ккал за час. Тем не менее, появляется вопрос, – что же лучше, заняться зарядкой или поспать лишние 60 минут? Каждый делает свой выбор.

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Чтение вслух

Специалисты подсчитали, что если человек читает вслух, то за час он распрощается с 90 ккал. Также можно подумать о таком способе, как чтение по ролям.

Танцы

Это именно тот случай, когда полезное совмещается с приятным. Час танцев позволит похудеть на целых 240-400 ккал – это будет зависеть от ритмичности движений.

Прогулка с собакой

Обычное выгуливание домашнего питомца обойдется организму в 240 ккал, а различные непредвиденные ситуации добавят потерю от 60 ккал.

Уборка

Для похудения имеет значение и уборка с пылесосом, во время которой мы худеем примерно на 160 ккал за час, и мытье посуды.

Шопинг

Если ходить по торговому центру, выбирая новые вещи в течение 60 минут, организм потеряет 200 ккал.

Быстрая ходьба по лестнице

Сломанный лифт в этом случае пойдет на пользу, ведь быстрая ходьба или бег по лестнице гарантирует сожжение 1400 ккал за час.

Издание напоминает, что для похудения необходимо следить не только за расходом калорий, но и за их потреблением, чтобы найти нужный баланс.