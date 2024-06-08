Жена актера Петрова Виктория Антонова опубликовала фото их свидания

Жена российского актера Александра Петрова Виктория Антонова опубликовала фото с актером на свидании. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Виктория Антонова и Александр Петров решили устроить ужин в одном из панорамных ресторанов Москвы. Для вечера Виктория Антонова предпочла белый топ со спущенными плечами и черную юбку-макси. Одну из фотографий пара сделала в лифте. Виктория Антонова также устроила фотосессию на веранде, расположенной на крыше ресторана.

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15 сентября Александр Петров женился и выложил фото с регистрации брака с Викторией Антоновой. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

С 2015 года Петров встречался с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о помолвке, но в июне 2019 года сообщили о разрыве. С 2020 года состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской, с которой познакомился во время съемок фильма "Стрельцов".