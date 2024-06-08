Хлопок, шляпки и цветы: самые стильные аксессуары лета–2024

Лето в столице продолжает набирать обороты, и москвичи спешат обновить свой гардероб. Крупное аналитическое агентство представило статистику: в начале июня спрос жителей столицы на модные сезонные аксессуары подскочил аж на 20 процентов. О главных трендах этого лета «Вечерней Москве» рассказала член Международного союза дизайнеров России Александра Грузинова.

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Главные ткани этого лета — хлопок и лен. Что касается цветовой палитры, то и в одежде, и в аксессуарах базовыми будут все оттенки зелени с преимуществом салатовых, лаймовых. Также в тренде красные и синие оттенки. И остаются популярными пастельные тона: белые, светло-бежевые. При этом не чистый белый, а, например, молочный или цвет айвори.

Мода этого года отсылает нас к 1970-м и отличается женственностью, изящностью. Нет искажений фигуры, чрезмерных деталей. Все соответствует человеческому телу, все достаточно гармонично. Длина предлагается миди. Платья А-образного силуэта, но с крупным декоративным контрастным рисунком. Это очень эффектно смотрится.

Популярны широкие брюки. Они могут быть как до пола, так и выше щиколотки. Носят их с коротким верхом. Приветствуется многослойность, с ансамблем из трех предметов. Трикотажный низ — не очень длинный, пиджак — с лацканами, могут быть жилеты. Появляется этническая нотка. Во многих коллекциях демонстрируется увлечение нашим востоком, присутствуют, например, узбекские расцветки. Можно сказать, что этим летом в моде простые базовые формы, но они не лишены элегантности и женственности.

Еще больше цветов!

Хорошая новость: в этом году очень любят цветы. Их должно быть немало, целые цветущие сады. Чем больше, тем более модным будет платье. Например, в моде принты в виде роз или лилий. Присутствуют они и в аксессуарах — могут быть в виде брошей. Цветов много не бывает!

Бандана снова в тренде

Из головных уборов этим летом популярны обычные панамы или «шляпы рыбака» с небольшими полями. Особенно из джинсовой ткани. Но вообще без полей, которые по форме напоминают ведро, — просто на пике. Прошедшей зимой модницы носили меховые шляпы такой формы, а на жару прекрасно подойдут плетеные. Бейсболки тоже пользуются успехом, однако они должны быть простыми, лучше однотонными и без лишних украшений. Некоторые стилисты отмечают, что главным трендом этого сезона стали банданы, вернувшиеся из 2000-х.

Рукавов много бывает

Актуальны большие рукава. Причем не обычные привычные нам «фонарики». Этим летом они практически имеют форму шара — чем объемнее, тем лучше. Такие рукава отлично смотрятся и на блузках, и на платьях. Как правило, эти вещи изготовлены из хлопковой структурной ткани. Она отлично держит форму, не «сдувается», не льется, как шелк, а создает складочки, сборочки. Это и придает рукавам нужный и такой модный летом 2024 года объем.

Сумка на замочке

Из моды вышли маленькие непрактичные и геометрические неудобные сумочки. Но именно в этом аксессуаре мнения стилистов немного разошлись. Одни предлагают небольшие сумки классической формы, другие считают, что чем больше, тем лучше, третьи настаивают на ручке-цепочке. В общем, выбираем классику, женственную, изящную и удобную. Актуальная деталь — необычный замочек. Он может быть выполнен в форме пчелы, бабочки или стрекозы.

Тонкие ремешки

Здесь тоже ориентируемся на классику. Ремень подбираем так, чтобы он гармонировал с сумочкой. При этом — абсолютная свобода в цветах, палитра очень богатая: много бежевых, красных, синих, зеленых оттенков. В тренде ремни небольшие, очень аккуратные. Ремешки средние, шириной примерно 2,5 сантиметра. Никакого фанатизма, никаких «резких движений».

Соломенная шляпка

Для повседневного образа такой головной убор, конечно, не подойдет, а вот на пикник или на прогулку в парк вполне сгодится. Выбирайте модели без широких полей, но с ярким акцентом. Им может стать, например, платок или лента, надпись, красивый узор, кристаллы, стразы или несколько бусин.

Не только на пляж

Дизайнеры предлагают включить в свой образ... парео. Мы привыкли носить эту деталь гардероба на пляж. Но этим летом «география» парео расширяется. Повязываем тонкие платки из летящих тканей не на бедра, а на плечи и носим поверх обычных жакетов и рубашек. Также парео можно эффектно вплести в прическу.

Цепочки да сережки

Крупные украшения этим летом не актуальны, смело убираем их на дальнюю полку, про массивные цепи забываем. А вот многослойность приветствуется даже здесь. Можно сочетать цепочки разных фактур и размеров или колье с несколькими нитками жемчуга. Оптимальное количество — от трех до пяти. Серьги предпочтительно длинные, в том числе в форме колец или подвесок. Не маленькие, но и не агрессивные. Камни выбираем цветные, прозрачного розового, зеленого, голубого оттенков и со вставками в форме багета и сердца. Главным трендом лета будут перламутровые вставки. Кроме того, на пике популярности украшения с бабочками, ракушками, морскими обитателями. Их можно сочетать с нарядами из воздушных тканей.

Привет от ковбоев

В этом сезоне очень популярна бахрома. Ее можно встретить на куртках, платьях, блузках, жакетах, брюках, сумках и даже ремнях. Она может украшать низ изделия или рукава либо быть просто декоративной вставкой на изделии. Кстати, если вам не хочется подшивать джинсы, обрежьте их до нужной длины и сделайте красивую бахрому — будете выглядеть очень стильно.

Смелее с клеткой

В этом сезоне популярна любая клетка: и на платьях, и на брюках. Цвет значения не имеет. Чаще используется сине-белая, серо-голубая, но лучше ориентируйтесь на «свои» цвета, в которых вам наиболее комфортно. В этом сезоне много рубашечных тканей в самую разнообразную, но чаще в мелкую клеточку. Кстати, женские рубашки летом 2024 года станут настоящим хитом.

Забываем про кроссовки

Здесь два актуальных направления. Одно с массивной платформой. Хорошо смотрятся сабо на утолщенной подошве, шлепанцы. А второе — босоножки с пряжкой, острым носом на невысоком, сантиметра 3–4, но основательном, широком каблучке, очередной привет из 1970-х. Это изящная обувь с удлиненным носиком, который иногда может быть чуть-чуть обрезан. Но при этом она удобная, практичная. Всегда актуальны лоферы. А вот массивные кроссовки уже вышли из моды. Но главным антитрендом этого сезона считается сочетание платформы и шпильки.

Забудьте о них, немедленно!

Антитрендами этого сезона стали некоторые хиты прошлого года. Например, стилисты не рекомендуют носить брюки с эффектом металлик, которые визуально делают ноги объемнее. Можно просто добавить немного стразов или пайеток. Вышли из моды и облегающие брюки с разрезами снизу. Про подвороты тоже нужно забыть, лучше аккуратно подшить брюки или оставить край необработанным: бахрома в этом сезоне на пике популярности. Укороченные пиджаки и приталенные жакеты тоже следует убрать из гардероба, заменив их более свободными.