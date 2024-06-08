Шарлиз Терон вышла на публику в мини-платье

Голливудская актриса Шарлиз Терон стала гостьей мероприятия, организованного Ассоциацией кинокритиков в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

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48-летняя Шарлиз Терон вышла на публику в черном мини-платье с глубоким декольте и кружевном лифчике. Образ завершили туфли на высоких каблуках с лентами вокруг щиколоток. Ей также собрали волосы в высокий пучок и выпустили передник пряди.

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Шарлиз Терон ни разу не была замужем. В разное время она состояла в отношениях с актером Крейгом Бирко, солистом группы Third Eye Blind Стивеном Дженкинсом и коллегой по фильму "24 часа" Стюартом Таунсендом. В декабре 2014 года актриса объявила о помолвке с Шоном Пенном спустя год романа, а в июне 2015-го они расстались. У Шарлиз Терон есть двое приемных детей. В 2012 году она усыновила Джексон, а в 2015-м — Август.

Несколько недель назад актрису заметили на публике. Шарлиз Терон отправилась на баскетбольный матч одной из своих дочерей. Знаменитость была одета в черный спортивный костюм, который состоял из худи и треников. Она вышла на улицу без макияжа и укладки.