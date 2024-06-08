Кайли Дженнер предстала в образе Мэрилин Монро и получила критику

И снова плохие новости для Кайли Дженнер. Пока Тимоти Шаламе беспокоится за будущее своих отношений с молодой миллиардершей, самой предпринимательнице стоит поволноваться из-за комментариев к ее очередному посту. В запрещенной сети Кайли поделилась парочкой селфи в неожиданном образе — с уложенным в небрежные голливудские локоны каре а-ля Мэрилин Монро.

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Надо сказать, представительницы семейства Кардашьян-Дженнер уже не раз копировали культовые образы голливудской легенды, но фото Кайли вызвали особое негодование среди пользователей Сети.

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«Какое оскорбление для Мэрилин», «Мультяшная Кайли похожа на Мэрилин, как я на Брэда Питта. Заранее приношу извинения Брэду Питту», «Пожалуйста, никогда не ставьте имя Дженнер в одно предложение с великой Мэрилин Монро», «В какой вселенной кто-нибудь мог бы подумать, что она похожа на красивую и намного более естественную Мэрилин? Серьезно, Кайли выглядит так, будто она собирается на Хэллоуин посреди лета», — критикуют девушку читатели Daily Mail.



Что ж, радует только одно — резкую смену образа звезды вряд ли стоит считать прозрачным намеком на расставание с Тимоти. Кайли частенько примеряет разные парики, да и стиль меняет намного чаще, чем партнеров.