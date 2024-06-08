Анастасия Волочкова поделилась новыми фото

Любая информация от Анастасии Волочковой находит отклик у ее подписчиков, балерине даже не обязательно что-то говорить, просто нужно выложить фото. На очередных снимках рассмотрели как неудачный ракурс, так и неумелый фотошоп.

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Балерина всея Руси Анастасия Волочкова является настоящим магнитом для разговоров, обсуждений и пересудов. Порой негативных, а порой и очень искренних, встревоженных. Впрочем, сама Анастасия старается не заострять внимание на «завистниках» и наслаждается роскошным образом жизни и завтраком в виде бокала просекко. Но подогревать к себе интерес при этом не возбраняется.

Буквально несколько часов назад новые фотографии Волочковой вызвали стандартные обсуждения. Балерина наведалась к своей подруге и соседке Леночке, которая творит для знаменитости контент. Для снимков звезда выбрала любимую одежду — ультракороткие шорты и массивные кроссовки, которые то и дело вызывают недоумение у поклонников.

Комментаторы отметили, что лицо балерине отлично отфотошопили, а ноги почему-то оставили нетронутыми. Они синюшного цвета, который совсем не красит ни саму артистку, ни ее Леночку.