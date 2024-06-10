Пилинг в жару: экспертные советы и риски

Летний период требует особого подхода к уходу за кожей, так как солнечные лучи становятся более интенсивными, а температура воздуха повышается. В этом материале мы собрали советы и рекомендации экспертов в области косметологии, чтобы помочь вам сохранить здоровье и красоту вашей кожи в жаркий сезон.

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Пилинги играют важную роль в уходе за кожей, способствуя её обновлению и улучшению текстуры. Косметолог-эстетист сети магазинов "Улыбка радуги" Екатерина Никулина подчеркивает, что "использование пилингов позволяет ускорить обновление кожи и, тем самым, улучшить текстуру и цвет кожи, уменьшить видимость мелких морщин". Однако летом следует быть осторожнее с этими процедурами.

Если говорить об использовании пилингов в летнее время, то следует быть аккуратнее, потому что солнечные лучи оказывают пагубное действие (ожоги, гиперпигментация) на молодые клетки кожи, которые остались без защиты после использования пилинга, - предупреждает Никулина.



Она рекомендует выбирать только поверхностные пилинги, такие как энзимные и ультразвуковые, которые подходят для зрелой кожи и кожи, склонной к воспалениям:

Для зрелой кожи и для кожи без видимых воспалительных элементов подойдет энзимный пилинг, которые бережно удалит омертвевший слой эпидермиса и выровняет тон кожи. Для кожи, склонной к жирности, а также для кожи с наличием воспалений хорошим вариантом будет дополнить энзимный пилинг маской с противовоспалительным эффектом. Микродермабразия в летнее время - это вариант выбора для зрелой кожи в уходе anti-age. Ультразвуковая чистка - это хороший выбор в качестве альтернативы в жаркий солнечный период года.



Мария Константинова, косметолог, врач-дерматолог сети клиник ЦИДК, подробно рассказала, почему в летний период особенно опасны глубокие химические пилинги.

Во время пилинга с кожи удаляется верхний ороговевший слой, который служит естественным барьером и защищает ее от вредных внешних факторов: пыль, грязь, вредное ультрафиолетовое излучение. Удаление его приведет к тому, что кожа останется незащищенной и активное воздействие солнечных лучей приведет к раннему старению и образованию пигментации. Избавиться от них будет достаточно сложно. Поэтому в летний период рекомендуется отказаться от глубокого химического пилинга и других травматичных вариантов очищения кожи, - объясняет эксперт.



Как защитить кожу от солнца после пилинга

Защита от ультрафиолета является ключевым элементом ухода за кожей после пилингов, особенно летом. Чтобы минимизировать риски воздействия солнечных лучей, необходимо защищать кожу перед выходом на улицу, советует Екатерина Никулина. Она рекомендует использовать кремы с SPF, пудры с солнцезащитным фильтром и спреи с UV-защитой. Уровень защиты следует подбирать в зависимости от типа кожи:

Чтобы минимизировать риски воздействия солнечных лучей, а именно: фотостарение, появление пигментации или ее усиление, ожоги эпидермиса, необходимо защищать кожу перед выходом на улицу. Средством защиты может быть и крем для лица, содержащий SPF, и пудра с солнцезащитным фильтром, а также спрей с UV -защитой, так называемый, санскрин. При подборе уровня защиты необходимо отталкиваться от тона кожи, для светлой и чувствительной кожи защита должна быть максимальной - от 50 и выше. Для более темных оттенков кожи оптимально 30-50, однако, можно и больше.



Какие альтернативы пилингам выбрать летом?

Косметолог, врач-дерматолог сети клиник ЦИДК Мария Константинова предлагает альтернативные процедуры, безопасные для летнего использования:

Идеальный вариант для летнего очищения кожи - процедура HydraFacial. За один сеанс можно очистить кожу лица, запустить процессы омоложения, активно увлажнить ткани, провести косметический массаж и усилить лимфодренаж. Программа очищения включает в себя большое количество процедур, которые можно миксовать между собой в зависимости от поставленной задачи.



Эта процедура сочетает в себе кислотный пилинг, микродермабразию и безинъекционную мезотерапию, и её можно проводить в любое время года. При этом, по словам Марии Константиновой, она абсолютна безопасна, и ее можно проводить даже в периоды беременности и кормления грудью.

Особенности ухода за кожей в летний сезон

Летом всем хочется выглядеть особенно хорошо, отмечает Александра Зенирова, косметолог с 18-летним стажем, автор методики управляемых параметров красоты, поэтому важно продолжить работать над качеством кожи благодаря увлажнению, питанию и защите. Она рекомендует процедуры с экстрактами ягод, маслами, пробиотиками и аналогами ретинола.

Салонный уход в летний период лучше сделать деликатным. Важно продолжить работать над качеством кожи благодаря увлажнению, питанию и защите. Ведь, по данным исследования, увлажненная кожа менее подвержена образованию гиперпигментации. Рекомендую процедуры с экстрактами ягод - суперфуды для кожи, маслами, восстанавливающими гидролипидную мантию, пробиотиками, успокаивающими кожу, аналогами ретинола, например, растительный препарат бакучиол.



В домашних условиях Александра Зенирова рекомендует отказаться на летний период от использования пилингов с активными кератолитиками:

Для домашнего использования рекомендую исключить пилинги с активными кератолитиками, например, салициловой кислотой на мягкие составы. Рекомендую на летний период использовать молочную кислоту, ресвератрол. Эти компоненты не только увлажняют кожу, мягко обновляют, но оказывают осветляющее действие.



Мария Константинова отмечает, что летом кожа нуждается в регулярной защите от ультрафиолета и увлажнении и делится своими полезными советами по уходу:

Регулярное использование солнцезащитных средств с коэффициентом SPF 50+ предотвратит фотостарение и образование пигментных пятен. Защитный слой рекомендуется обновлять каждые 2 часа, а на пляже – после каждого купания. Привести кожу в тонус и качественно увлажнить в короткие сроки можно с помощью таких косметологических процедур, как биоревитализация, плазмотерапия или мезотерапия. Важно соблюдать питьевой режим и употреблять достаточное количество воды без газа, для того чтобы избежать обезвоженности клеток кожи.



Следуя этим рекомендациям, вы сможете сохранить здоровье и красоту вашей кожи даже в жаркий летний период.