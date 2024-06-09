Три ошибки при мытье головы, которые приводят к выпадению волос

Количество волос на расческе, постельном белье и в душе вызывает беспокойство? Трихолог Мэнди Бюхнер в интервью BuzzFeed рассказала, что причина может быть в распространенных ошибках, которые девушки допускают во время и после мытья головы. И первая из них — это слишком горячая вода.

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«Ваши волосы набухают при контакте с горячей водой, что может сделать их более склонными к ломкости. Необязательно мыться очень холодной водой, просто не слишком горячей», — объяснила эксперт.



Вторая ошибка заключается в тщательном намыливании волос шампунем по всей длине.

«Не рекомендуется мыть шампунем кончики волос», — уверена врач.



Достаточно того, что попадает на них при смывании (исключение — тяжелые укладки). При нанесении кондиционера все ровным счетом наоборот: он как раз таки не предназначен для корней и может жирнить их.

И, наконец, третья ошибка — натирать влажные волосы хлопковым полотенцем.