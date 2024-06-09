$88.76096.69+0.12
Почта

Эти 5 моделей платьев точно не для выпускного

Выпускной — это то торжество, на котором хочется быть неотразимой. Однако не всегда получается соблюсти дресс-код: кажется, что надела самое лучшее, но по итогу образ совершенно не соответствует мероприятию. Эти фасоны платьев точно не стоит выбирать на такое важное мероприятие.

Эти пять моделей платьев точно не для выпускного
© WomanHit.ru

«Голое» платье

Или платье-комбинация. Тот вид платьев, который буквально не сходит с пьедестала уже несколько лет подряд. Предпочтение этому платью очень часто отдают и селебрити, однако важно понимать, что такой наряд может выглядеть вызывающе или даже вульгарно.

Платье Золушки

Под таким названием подразумеваются слишком пышные платья, которые чем-то напоминают свадебные. Во-первых, в таком наряде вам может быть очень жарко. А во-вторых, фасон немного устарел, поэтому также советуем избегать таких вариантов.

Платье-футляр

Платье-футляр считалось неизменной классикой около десяти лет назад, однако тренды серьезно поменялись, поэтому сейчас такое точно не стоит надевать на выпускной вечер. Любые модели этого платья добавят солидности и возраста.

Везде вырезы

Платье, которое открыто сверху и снизу — это тренд. Но даже самым отважным будет не очень комфортно на выпускном. Ведь придется много танцевать, ходить, фотографироваться, а когда у вас открыт верх и низ, согласитесь, это не слишком удобно.

Рюши, бантики, кружево

Да, это модно, но придает инфантильности. В очень редких случаях это может выглядеть неплохо, однако такое платье еще стоит поискать. В любом случае, не перегружайте свой look.

Иногда найти образ на важный вечер — задача не из самых простых, однако, если отбросить неподходящие варианты, то уже становится легче. В любом случае выбор остается за вами, не бойтесь экспериментировать и быть в тренде!

Тренды