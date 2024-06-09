Эти пять моделей платьев точно не для выпускного

Выпускной — это то торжество, на котором хочется быть неотразимой. Однако не всегда получается соблюсти дресс-код: кажется, что надела самое лучшее, но по итогу образ совершенно не соответствует мероприятию. Эти фасоны платьев точно не стоит выбирать на такое важное мероприятие.

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«Голое» платье

Или платье-комбинация. Тот вид платьев, который буквально не сходит с пьедестала уже несколько лет подряд. Предпочтение этому платью очень часто отдают и селебрити, однако важно понимать, что такой наряд может выглядеть вызывающе или даже вульгарно.

Платье Золушки

Под таким названием подразумеваются слишком пышные платья, которые чем-то напоминают свадебные. Во-первых, в таком наряде вам может быть очень жарко. А во-вторых, фасон немного устарел, поэтому также советуем избегать таких вариантов.

Платье-футляр

Платье-футляр считалось неизменной классикой около десяти лет назад, однако тренды серьезно поменялись, поэтому сейчас такое точно не стоит надевать на выпускной вечер. Любые модели этого платья добавят солидности и возраста.

Везде вырезы

Платье, которое открыто сверху и снизу — это тренд. Но даже самым отважным будет не очень комфортно на выпускном. Ведь придется много танцевать, ходить, фотографироваться, а когда у вас открыт верх и низ, согласитесь, это не слишком удобно.

Рюши, бантики, кружево

Да, это модно, но придает инфантильности. В очень редких случаях это может выглядеть неплохо, однако такое платье еще стоит поискать. В любом случае, не перегружайте свой look.

Иногда найти образ на важный вечер — задача не из самых простых, однако, если отбросить неподходящие варианты, то уже становится легче. В любом случае выбор остается за вами, не бойтесь экспериментировать и быть в тренде!