54-летняя Дженнифер Лопес прошлась по улице в прозрачном платье

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес прошлась по улице в Санта-Монике на пути в ресторан в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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Папарацци засняли 54-летнюю знаменитость в прозрачном платье длины миди, сквозь которое просвечивалось ее тело. При этом на размещенных кадрах видно, что звезда отказалась от нижнего белья. В качестве аксессуаров она выбрала большую сумку в тон наряду.

Помимо этого, Лопес завязала волосы в низкий хвост и нанесла макияж с акцентом на глаза. Свой образ она дополнила массивными серьгами-кольцами.

В мае Дженнифер Лопес показала кубики пресса в откровенном наряде. Исполнительница снялась в сияющем зеленом бюстгальтере с завязками и облегающей юбке, оформленной высокой талией и разрезом на бедре.