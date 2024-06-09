Владислав Лисовец объяснил, как подобрать аксессуары к наряду на выпускной

К наряду для выпускного вечера девушкам можно подобрать любые аксессуары, однако при их выборе нужно соблюдать несколько правил, чтобы образ не стал вульгарным или неактуальным. О том, как выглядеть на празднике лаконично и элегантно, «ФедералПресс» рассказал известный российский стилист и эксперт моды Владислав Лисовец.

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«Нужно понимать, что если наряд яркий, то аксессуары должны быть не сильно броскими. Если же платье однотонное, сдержанное и элегантное, тогда можно добавить яркие акценты, например туфли или сумку», – отметил Лисовец.



По словам стилиста, сдержанный образ отлично дополнят крупные серьги: они добавят немного праздника. Однако стоит помнить, что худшее решение – это надеть все и сразу. Эксперт посоветовал ни в коем случае не расставлять акценты на каждом из аксессуаров: обуви, бусах, серьгах или браслетах.

«Тогда получается перегруженный, тяжелый и несвежий образ. Лучше не довести его до совершенства, чем сделать вульгарным из-за обилия элементов. Тем более нужно учитывать и тот факт, что на выпускной девушки желают пышную прическу и макияж», – объяснил стилист.



Также стоит избегать супервечерних аксессуаров, например из страз, так как они могут утяжелить образ и при этом прибавить возраста. Будет смотреться не совсем уместно и свежо. Лисовец порекомендовал «дабы не превращаться в новогоднюю елку, лучше сделать так: один яркий аксессуар, остальные более спокойные».

В завершение беседы эксперт добавил, что лучше отдать предпочтение бижутерии, а не ювелирным украшениям, так как вторые взрослят и делают образ неинтересным. С бижутерией же можно составить больше комбинаций, и в целом она выглядит более легко и модно.

Ранее стилист-имиджмейкер Екатерина Савицкая посоветовала несколько фасонов для выпускного наряда. Эксперт отметила, что к празднику можно купить яркий двубортный костюм цвета фуксии, яблока или сирени. Также актуальным будет лаконичное платье на одно плечо.