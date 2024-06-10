Как развиваются российские бренды одежды и обуви

Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, российская текстильная и легкая промышленность продолжают развитие и сохраняют потенциал для дальнейшего роста. В День работников отрасли об этом заявил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Владимир Лукушин:

© Unsplash

«За последние несколько лет были высвобождены целые ниши легкой промышленности, занятые ранее зарубежными компаниями. Безусловно, это стало вызовом для российской экономики и промышленности. На текущий момент эти дефициты устранены, основные негативные эффекты, связанные с уходом иностранных брендов в сфере легкой промышленности, пройдены.



Отечественные бренды одежды и обуви сегодня доминируют на уровне массового сегмента. Большое развитие за последние годы получили марки Lime, Gloria Jeans, Zarina, существенно увеличив свое присутствие на рынке. Одновременно развиваются и более премиальные, дизайнерские бренды (например, Gate31, 2MOOD, 12 Storeez). Формирование логистических цепочек с учетом комплексной поддержки государства позволяет отечественным производителям не только обеспечивать внутренний спрос, но и выходить на новые рынки сбыта.

Сегодня упор делается именно на обеспечении внутреннего спроса качественной продукцией, повышении его устойчивости, особенно в условиях продолжающейся напряженности на мировых рынках. Многие предприятия сегодня также участвуют в выполнении государственного оборонного заказа, что повышает внимание государства к сфере легкой и текстильной промышленности, позволяет рассчитывать на дополнительную поддержку и преференции, в которых нуждается отрасль».