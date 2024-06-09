В Сети обсуждают новый смелый выход 67-летней Ким Кэтролл

Звезда «Секса в большом городе» Ким Кэтролл, которая в последнее время вела закрытый образ жизни, в начале лета резко увеличила светскую активность. Недавно экранная Саманта Джонс в смелом мини посетила показ Alexander Wang в Нью-Йорке вместе со своим бойфрендом Расселом Томасом. А спустя всего пару дней фотогеничная парочка уже позировала на вечеринке в честь открытия роскошного отеля в Афинах.

© Соцсети

Для мероприятия в Греции Ким выбрала стильный и при этом достаточно экстравагантный образ вполне в духе своей героини: облегающее макси-платье с графичным черно-белым принтом, одним открытым плечом и дерзким разрезом до бедра. Наряд актриса дополнила массивными серьгами и нежно-розовой сумочкой на длинном ремне — Саманта бы точно одобрила!

Даже обычно строгие читатели таблоида Daily Mail от нового выхода актрисы остались в полном восторге.

© Getty Images

«Ей 67 лет, и она невероятная!», «Великолепная, стильная леди! У нее безупречный вкус», «Она потрясающе выглядит! Вперед, Ким!» — рассыпались в комплиментах восторженные комментаторы. Конечно, фанаты культового сериала не забыли сравнить актрису с экс-коллегами по шоу: «Выглядит круче всех из "Секса в большом городе"», «Саре Джессике Парке стоило бы взять у нее пару уроков стиля».



Кстати, об исполнительнице роли Кэрри: она, увы, не может похвастаться такой же всенародной любовью. Недавно 59-летнюю актрису, которая прямо сейчас снимается в продолжении «Секса в большом городе» — третьем сезоне сериала «И просто так», жестко раскритиковали за ее экранный образ.