Cамые опасные ошибки, которые женщины допускают при домашнем уходе за собой
Главные ошибки, допускаемые дамами при домашнем уходе за собой, специально для ИА RuNews24.ru перечислила управляющий директор салона красоты Suite Beauty Couture Гульнара Мирзабекова.
«Первая ошибка – отсутствие очищения. Девушки не всегда очищают свою кожу. Например, если с утра нет макияжа, она думает, что можно особо не умываться. Это очень грубая ошибка. Ночью накапливаются токсины, в результате работы сальных желез закупориваются поры», – отметила она.
Утром нужно умываться дважды – первый раз идет избавление от ночных накоплений, а второй раз – закрепление. И вечером, если имеется макияж, то не дважды, а трижды.
«Вторая большая ошибка – умывание горячей водой. Этого делать нельзя. Сосуды на лице хрупкие, и такие процедуры очень вредны для кожи лица», – добавила Мирзабекова.
Третья ошибка в перенасыщении. Если человек без помощи косметолога определил якобы подходящие домашние уходовые средства, он рискует сделать неправильный подбор. Лучше сперва проконсультироваться с бьюти-экспертом, косметологом, который сделает грамотный выбор и все старания не будут напрасными.
«Также при домашнем применении очень опасны пилинги. Девочки думают, что они экономят, а потом страдают от того, что и розация появляется на лице, и пигментаиця, а еще хуже, если ожоги. Кислоты использовать дома без назначения врача-косметолога запрещено.И я также против гаджетов, которые продаются на маркетплейсах. Например, игольчатые ролики для лица. Их самостоятельное применение опасно», – отметила специалист.