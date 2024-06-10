Ошибки, которые женщины допускают при домашнем уходе

Главные ошибки, допускаемые дамами при домашнем уходе за собой, специально для ИА RuNews24.ru перечислила управляющий директор салона красоты Suite Beauty Couture Гульнара Мирзабекова.

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«Первая ошибка – отсутствие очищения. Девушки не всегда очищают свою кожу. Например, если с утра нет макияжа, она думает, что можно особо не умываться. Это очень грубая ошибка. Ночью накапливаются токсины, в результате работы сальных желез закупориваются поры», – отметила она.





Утром нужно умываться дважды – первый раз идет избавление от ночных накоплений, а второй раз – закрепление. И вечером, если имеется макияж, то не дважды, а трижды.

«Вторая большая ошибка – умывание горячей водой. Этого делать нельзя. Сосуды на лице хрупкие, и такие процедуры очень вредны для кожи лица», – добавила Мирзабекова.



Третья ошибка в перенасыщении. Если человек без помощи косметолога определил якобы подходящие домашние уходовые средства, он рискует сделать неправильный подбор. Лучше сперва проконсультироваться с бьюти-экспертом, косметологом, который сделает грамотный выбор и все старания не будут напрасными.