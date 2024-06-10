Прыщи категорически нельзя лечить самостоятельно

Управляющий директор салона красоты Suite Beauty Couture Гульнара Мирзабекова рассказала ИА RuNews24.ru о том, почему нельзя самостоятельно пытаться избавиться от прыщей, и что делать, если у вас слишком сухая или слишком жирная кожа.

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«Если у вас кожа, которая страдает прыщами, необходимо идти к косметологу. Как только вы поняли, что у вас прыщи, сразу потребуется наблюдение врача. Он поможет грамотно подобрать аптечные и не аптечные средства. Неправильный уход за прыщавой кожей может привести к хроническому акне», – отметила она.



Также Гульнара Мирзабекова добавила, что излишне сухая или жирная кожа – сигнал о нехватке определённых веществ в организме.

«Если проблема стала серьезной, нужно сдать анализы и посмотреть, чего в организме не хватает. Сухая кожа – это отсутствие витаминов. Жирная кожа – это результат выделения себума, в обоих случаях могут быть проблемы с гормональной системой», – подчеркнула эксперт.



Мирзабекова подчеркнула, что нельзя заниматься самолечением, и вовсе не обязательно идти к косметологу, чтобы понять, что делать с кожей. Нужно для начала обратиться в поликлинику к дерматологу.