Три правила для женщин, мечтающих быть всегда красивыми

Каждая женщина хочет быть красивой 24 часа в сутки и семь дней в неделю, однако при детальном рассмотрении эта задача оказывается достаточно непростой.

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Что нужно делать, если вы мечтаете быть красивой каждый день и долгие годы, в беседе с ИА RuNews24.ru рассказала управляющий директор салона красоты Suite Beauty Couture Гульнара Мирзабекова.

«Не открою истины, если скажу, что быть красивой – это в первую очередь чувствовать себя красивой внутри. Все начинается с любви к себе. Если женщина любит себя, у нее появляется искра в глаза, блеск, и без этого не добиться успеха», – отметила она.



Еще одно правило – регулярное очищение кожи. По словам специалиста, нужно регулярно очищать кожу лица и тела, обязательно принимать душ утром и вечером. Несмотря на простоту этого правила, многие люди, вне зависимости от статуса, допускают ошибку и не делают этого.

Кроме того, необходимо обязательно умывать лицо и ни в коем случае не горячей водой. Умываться утром дважды и вечером, если макияж, то три раза.