Эксперт предупредил об эффекте просроченной косметики

Потеря эффективности — это еще полбеды, просроченная косметика может привести к серьезным проблемам с кожей, предупреждают специалисты.

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Но к подобным советам мало кто прислушается, пока не столкнется с последствиями. Так произошло и с девушкой под ником @BeastEater, которая поделилась своей историей в личном блоге на TikTok.

Блогерша воспользовалась средством от акне и темных точек с истекшим сроком годности и получила ужасающий результат — ее случай вскоре стал резонансным и привлек внимание профессионалов.

Уже на своей страничке пластический хирург Энтони Юн объяснил, в чем дело.

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