Эксперт предупредил об эффекте просроченной косметики

Эксперт предупредил об ужасающем эффекте просроченной косметики
Потеря эффективности — это еще полбеды, просроченная косметика может привести к серьезным проблемам с кожей, предупреждают специалисты.
Но к подобным советам мало кто прислушается, пока не столкнется с последствиями. Так произошло и с девушкой под ником @BeastEater, которая поделилась своей историей в личном блоге на TikTok.
Блогерша воспользовалась средством от акне и темных точек с истекшим сроком годности и получила ужасающий результат — ее случай вскоре стал резонансным и привлек внимание профессионалов.
Уже на своей страничке пластический хирург Энтони Юн объяснил, в чем дело.
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«Как вы можете видеть, образовался сильный ожог на коже между глаз. Врачи диагностировали бактериальную инфекцию, которая могла попасть в кровь», — прокомментировал эксперт историю пострадавшей. Врач настоятельно рекомендовал избавиться от всей просроченной косметики и не рисковать. «Когда срок годности продуктов истекает, их химический состав может измениться и в них могут накапливаться бактерии, и то и другое способно привести к аналогичной реакции», — объяснил доктор Юн.