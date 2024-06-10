Рианну засняли без парика

Певица Рианна показала, как выглядит без наращенных волос и парика. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

36-летнюю Рианну заметили 9 июня в Нью-Йорке. Певица была запечатлена с короткими волосами. Знаменитость появилась на публике в сером топе, который сочетала с черными широкими брюками, шубой и прозрачными босоножками. Поп-исполнительница дополнила наряд солнцезащитными очками, белой сумкой Louis Vuitton и украшениями: колье, массивными серьгами, золотым браслетом и несколькими кольцами.

В ноябре 2020 года Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

© соцсети

Недавно Рианна приняла участие в новой рекламной кампании косметического бренда Fenty Beauty. Певица была запечатлена в золотом бикини, украшенном пайетками. Поп-исполнительница также надела несколько колец и цепи.