Звезда «Холопа» показала фигуру в купальнике

Актриса и исполнительница главной роли в комедии Клима Шипенко «Холоп-2» Аглая Тарасова показала, как выглядит ее фигура в купальнике. Знаменитость опубликовала фотографии в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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30-летняя Аглая Тарасова предстала перед камерой в купальнике, который состоял из белого топа и черных плавок. Актриса дополнила образ анклетом. Звезда «Холопа 2» с сигаретой в руках позировала на фоне бассейна и пальм. Поклонники восхитились кадрами артистки.

«Какая же вы красивая», «Офигенная Аглая», «Вау, вот это да», «Прекрасна», «Красотка», — писали интернет-пользователи в комментариях.



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В феврале Аглая Тарасова стала лицом выпуска журнала «Собака.Ru». На обложке актриса позировала в меховом красном сердце без одежды. Образ дополнили кольца с драгоценными камнями. На других фото в журнале артистка снялась обнаженной с блестками на ягодицами, красном пальто и трикотажном джемпере. Ей сделали мокрую укладку и макияж с красной помадой. В интервью изданию Аглая Тарасова пожаловалась на комплексы из-за частых сравнений с матерью Ксенией Раппопорт.