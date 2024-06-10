Что поможет лаку на ногтях держаться дольше, мнение специалиста

Обработка кутикулы с помощью апельсиновой палочки и ремувера (средства, которое растворяет ороговевшие частички кожи) поможет сохранить покрытие на ногтях как можно дольше, а также избежать сколов и отслоек в маникюре. Об этом «Москве 24» рассказала инструктор по маникюру и педикюру Светлана Ким.

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Она рекомендует нанести ремувер на кутикулу каждого пальца, аккуратно отодвинуть кутикулу с помощью палочки и счистить оставшиеся омертвевшие частички кожи с пластины. После этого важно обезжирить поверхность ногтей любой спиртосодержащей жидкостью. Перед нанесением покрытия эксперт советует нанести базу, чтобы обеспечить хорошую сцепку основного лака с ногтевой пластиной и сгладить все неровности.

«Остается только нанести цветное покрытие в один или два слоя в зависимости от плотности лака и дать ему высохнуть. А чтобы сделать покрытие еще более стойким, сверху стоит нанести топ для ногтей. Его можно сушить просто на воздухе без использования УФ-лампы», — добавила Ким.



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