Топ-10 летних трендов в моде

Наступил сезон отпусков и пора задуматься о летнем гардеробе. Лето — это маленькая жизнь. И в это время нам хочется легких, летящих тканей и ярких образов. Так что же нам диктует мода и на какие тренды стоит обратить внимание в этом году? В этом вопросе нам поможет разобраться стилист-имиджмейкер, фэшн продюсер Ольга Покотилова.

В этом сезоне женственность и элегантность прошли красной нитью сквозь коллекции всех ведущих Домов Моды.

1. Прозрачные ткани и кружево

Один из ярких трендов этого сезона, который нашел отражение во многих коллекциях это полупрозрачные ткани и кружево. Блузки, топы, платья, юбки, брюки. Образ в целом или небольшие акценты. Прозрачные ткани придают образу воздушность и сексуальность. Причем, использовать их можно не только на вечеринках, но и в повседневной жизни, вплоть до работы в офисе, если нет строго дресс-кода. В этом случае к полупрозрачной юбке или брюкам можно добавить жакет, а под прозрачную блузку надеть топ. Стилисты советуют обратить внимание на модели с подкладкой или непрозрачными вставками. Также дополнить образ можно объемным свитером или рубашкой.

Важный момент! Выбирая вещи из полупрозрачных тканей, стоит учитывать особенности фигуры.

2. Высокая талия

Высокая талия корректирует рост и визуально удлиняет ноги. Костюмные брюки с завышенной талией — универсальная вещь на все случаи жизни.Такие брюки подходят любому типу фигуры. Это один из вариантов инвестиций в «правильный» гардероб. Завышенная талия идеально подойдет женщинам с размером одежды plus size. Брюки из плотной ткани скорректируют живот и вытянут силуэт.

На деловую встречу или для похода в театр стилисты советуют надевать женственные нежные блузы и топы из струящихся тканей. Также прекрасным дополнением будут простая белая майка, рубашка, жилет на голое тело или жакет. Из обуви стоит обратить внимание на ботинки, ботильоны, лоферы и туфли лодочки.

3. Цветы

Крупные, мелкие, россыпью или одиночные цветы — все имеет место быть! Причем, цветы в виде украшений и аксессуаров также держат свои позиции и в этом сезоне. Цветы добавят романтики в любой образ.

4. Бахрома

Этот яркий тренд вряд ли кого-то оставит равнодушным. Бахрома уместна в дневных и вечерних образах. Юбка с бахромой и майка-алкоголичка или футболка, топ с бахромой и шорты бермуды или брюки палаццо — яркое сочетание! Дополнить летний образ можно сумкой с бахромой.

5. Тотал деним

Этот тренд вернулся к нам из нулевых. В это понятие входит не только сочетание верха и низа, но также обувь и аксессуары, что добавит оригинальности в образ.

На первый взгляд может показаться, что это довольно скучно. Но, если следовать рекомендациям стилистов, то можно собрать интересные образы.

Самый простой образ и ставший уже классикой — это рубашка и джинсы, в этом случае можно добавить деталей — надеть под рубашку цветную майку или повязать на шею платочек. Это сделает образ более вкусным и интересным.

Топ или корсет из денима добавит романтики и сексуальности. Но, если это решение слишком смелое, то корсет можно использовать вторым слоем, надев его на рубашку или футболку. Так же можно накинуть на плечи джинсовую куртку или жакет.

Не забываем про юбку. В этом сезоне на пике популярности юбки из денима. Прямые с разрезом спереди или сзади и расклешенные. Длина может быть мини, миди и макси. Выбирайте свой вариант с учетом особенностей фигуры. В остальном рекомендации те же, что и джинсами. И еще один элемент одежды из денима — комбинезон. Стилисты советует использовать ремень, чтобы подчеркнуть талию.

Кстати, сегодня в тренде джинсы серых оттенков. Главное, чтобы были равномерно прокрашенными и однородного цвета. Завершить образ можно аксессуарами из денима — кепки, сумочки, заколки, броши, а также обувь — кеды, босоножки, сабо.

6. Леопардовый принт

Куда же без него! Это уже классика. Леопардовый принт переходит из сезона в сезон, иногда уступая место змеиному, но не в этот раз.

В этом сезоне нет ограничений как использовать леопард в образе. Можно все!!! Вы ограничены лишь своей фантазией. Что выбрать — тотал лук или один из элементов одежды решает каждый для себя.

Это поистине королевский принт, но не каждая женщина осмелиться облачиться во все леопардовое. Достаточно добавить один аксессуар — шейный платок, сумочку или туфли и это добавит дороговизны и шарма в ваш образ.

7. Капри

Укороченные брюки чуть ниже колена. Этот микро-тренд отсылает нас на 20 лет в прошлое. Высокая талия позволяет вытянуть силуэт. Чтобы не перегружать образ верх лучше выбирать простой — футболка, кроп-топ, блузка с жакетом или кардиганом.

8. Банты

В одежде, в украшениях, сумках и обуви. На жакетах, джинсах и в волосах. На перчатках, ремнях и каблуках. Огромные и маленькие. Они повсюду! Идеальное решение для мастериц сделать образ модным и интересным.

9. Украшения

Многоярусные колье, крупные серьги и большие жесткие браслеты — создают яркие акценты в летних образах. Жемчуг в сочетании с цепями смотрится очень стильно. Многослойные бусы разной длины прекрасно будут смотреться с майкой и джинсами.

10. Туфли из сеточки

Нельзя не остановиться на этом тренде — туфли с верхом из сеточки с ремешком на каблуке или плоской подошве. Тренд на прозрачность — в жаркую погоду ощущение легкости и воздушности вашим ножкам обеспечено.

Вариантов внести разнообразие в любой базовый гардероб много, выбор остается за вами.