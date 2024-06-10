Тест и описание четырех диет для похудения

Четыре нижегородки протестировали разные диеты. Они одновременно принимали специальный рацион на протяжении двух недель. Эксперимент провели журналисты NewsNN.

Девушки испытали на себе следующие диеты: интервальное голодание, «1300 калорий + спорт», DASH-диета и «Бешеная сушка».

По словам Дарьи, которая выбрала интервальное голодание, данная диета подразумевает 16 часов голодания и восемь часов — прием пищи.

Мне кажется, что на таком варианте диеты можно продержаться достаточно долго. А если увеличить интервалы до девяти или 10 часов (что позволительно), тогда будет еще проще. То есть, с минимальным дискомфортом для себя похудеть можно — но не быстро, — рассказала журналист.



Ей удалось сбросить 1,6 кг.

Эксперимент Екатерины предполагал ежедневное употребление 1300 калорий и занятия спортом.

В таком режиме желательно, чтобы процентное соотношение белков, жиров и углеводов было равноценным. В качестве физической нагрузки я выбрала занятия боксом. Основной мой рацион составляли мясо индейки или курицы, тунец, яйца и овощи, — отметила нижегородка.



Она также рассказала, что у нее были срывы. И однажды она съела целую пиццу. Однако ей удалось похудеть на 1,5 кг.

Как рассказала следующая девушка, она никогда не сидела на диетах. Однако решила пойти на эксперимент, потому что «чем старше становишься, тем сложнее скидывать вес». Алена выбрала DASH-диету.

Смысл в том, чтобы есть продукты, которые нормализуют артериальное давление и уровень сахара в крови, — сообщила девушка.



Она ела фрукты, овощи, обезжиренные молочные продукты, цельнозерновые продукты, рыбу, птицу, бобы, орехи. А с жирным, мучным и сладким попрощалась на две недели. Алене удалось сбросить 2,5 кг.

Мария выбрала «бешеную сушку», в ходе которой похудела на 3 кг.

Я решила пойти по самому жесткому пути и отказаться от всего мучного и сладкого в один день. Так как я не люблю заморачиваться, то решила, что чем проще и скуднее будет рацион, тем лучше. Готовка — это не моя стихия, — рассказала журналист.



Она также сочетала диету с кардио- и силовыми тренировками на батутах, которые повлияли на результат.

Минус диеты — постоянное чувство голода, хотя я не заставляла себя голодать. Более того, если от сладкого я отказываюсь легко, то перестать есть хлеб было для меня испытанием, — объяснила Мария.



Ранее нижегородцам рассказали о новом методе похудения.

*Перед началом применения диет, нагрузок и других экспериментов со здоровьем необходимо проконсультироваться со специалистами.