Четыре правила безопасного секса в джакузи

Душ и джакузи остаются одними из самых популярных мест для секса, но при этом они одни самых опасных. О чем необходимо помнить, если вы решили провести сексуальный эксперимент с водой, мы спросили сексолога Виталину Андрееву.

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Подбираем температуру воды

Так как вы будете набирать полную емкость воды, важно учитывать и температурный момент. Виталина: «Слишком горячая или холодная вода может снизить градус возбуждения — так уж наш организм реагирует на резкие скачки температуры». Эксперт рекомендует не повышать градус выше 50. При такой температуре вам не будет душно, но вы с партнером и не замерзнете.

Дезинфекция

Это особенно актуальный момент, если вы арендуете номер в отеле, где есть джакузи. Не надейтесь, что к вашему заезду все поверхности тщательно обработали, об этом лучше позаботиться самостоятельно, дополнительно обработав и дно, и бортики джакузи. Сексолог рекомендует запастись антискользящим покрытием, чтобы вам не пришлось думать о том, как удержать равновесие и ничего себе не вывихнуть.

Прелюдия

Помните, что секс в воде требует дополнительного времени на подготовку, а также не забывайте о средствах контрацепции, которые можно использовать в воде. Виталина: «Вам с партнером придется чуть больше времени посвятить прелюдии, чтобы достигнуть максимального возбуждения».

Выбираем позу

Как мы уже упоминали, секс в джакузи — мероприятие, сопряженное с рисками. Помимо того, что вам стоит позаботиться о подборе правильной позы. Оставьте опасные эксперименты для спальни и других «сухих» мест, иначе ваш романтический вечер может закончиться в больнице — подвернуть ногу и поскользнуться в джакузи проще простого.