Вера Брежнева поделилась фото с матерью и тремя сестрами

Певица Вера Брежнева опубликовала в соцсетях редкое семейное фото. Звезда показала, как вместе с сестрами отпраздновала день рождения матери, которой исполнилось 72 года.

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Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост:

«Вот это генофонд, просто вау», «Какие красотки! Все в маму», «Мама — настоящая красавица. Девочки, у вас отличные гены», «Вы так похожи, но в то же время разные», «Спасибо вашей маме, что подарила этому миру таких прекрасных девушек», «Такая красивая семья», «Именинница невероятная», «Вашей маме максимум 52 года, фантастически выглядит», «Как много красивых людей в кадре».



Артистка родилась в Днепродзержинске в семье рабочих. Отец исполнительницы Виктор Галушка был инженером на Приднепровском химическом заводе, а мать Тамара Пермякова — медсестрой на том же предприятии. Певица стала вторым ребенком пары, они уже воспитывали дочь Галину, а в 1984 году у супругов родились двойняшки: Анастасия и Виктория.

Экс-солистка «ВИА Гры» признавалась в личном блоге, что восхищается красотой своей матери и хочет так же выглядеть в зрелые годы. Певица неоднократно отрицала слухи о пластических операциях, которые якобы сделала ее родительница. Артистка говорила, что все дело в генетике — бабушки знаменитости тоже всю жизнь были стройными и выглядели моложе своего возраста. Тамаре Галушке 72 года, однако, по мнению поклонников певицы, женщина «перестала стареть» минимум 10 лет назад.