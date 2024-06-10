Актрису Сидни Суини заметили в бикини

Звезду сериала «Эйфория», актрису Синди Суини засняли в купальнике. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

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Сидни Суини подловили папарацци, когда она отдыхала вместе со своим женихом Джонатаном Давино и друзьями в Южной Флориде. Актриса была запечатлена в темно-синем бикини с цветочным принтом. Знаменитость также надела черные солнцезащитные очки и золотую цепочку. Артистка распустила волосы и сделала нюдовый макияж.

Сидни Суини – 26-летняя американская актриса, снимающаяся в кино с раннего детства. Девушка обрела большую популярность после выхода сериала «Эйфория» от HBO, где сыграла одну из главных ролей.

В конце марта Сидни Суини назвала главные привычки для поддержания красоты: ранние подъемы, большое количество воды и усиленные тренировки. Актриса также добавила, что намеренно отказалась от кофе и никогда его не пробовала. Несмотря на то, что из-за съемок ей приходится работать по ночам и спать по два часа, включать напиток в свой рацион она не планирует.

В мае Сидни Суини была замечена в Нью-Йорке. Знаменитость отправилась на прогулку в серой рубашке, которую сочетала с блестящим жакетом. Актриса также надела микрошорты, украшенные металлическими бусинами.

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