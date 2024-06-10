Жену Канье Уэста заметили в нетипичном наряде

Папарацци заметили любящую оголяться на публике жену американского рэпера Канье Уэста дизайнера Бьянку Цензори в нетипичном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

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Уличные фотографы засняли звездную пару в Японии в международном аэропорту Нарита. На размещенных кадрах видно, что артист надел белый банный халат, футболку в тон, брюки и тапки.

Его спутница, в свою очередь, вышла в свет в бежевом мешковатом одеянии с длинными рукавами. Помимо этого, Цензори повязала на голову черный головной убор.

Ранее в июне жену Канье Уэста заметили на публике в боди без нижнего белья. Папарацци запечатлели супругов, когда они направлялись на деловую встречу в Прато, Италия. Возлюбленная артиста попала в объективы в оголяющем тело белом боди и прозрачных босоножках на массивном каблуке.