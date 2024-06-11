Похудевшая Анна Нетребко похвасталась молодежным образом

Анна Нетребко наслаждается летними каникулами в Милане, а поклонники оперной дивы — ее свежими фотографиями в социальных сетях. Для прогулки по улочкам старой Европы звезда выбрала довольно смелый молодежный ансамбль.

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Образы Анны Нетребко неизменно вызывают интерес со стороны ее поклонников. Не стал исключением и новый ансамбль, выбранный певицей для прогулки по Милану. На постройневшей артистке можно увидеть черный жилет с v-образной зоной декольте, который она дополнила синими шортами из денима с рваными прорезями. Сумка с циферблатом и массивное золотой колье завершили аутфит 52-летней знаменитости.

Ближе к вечеру Анну и ее спутников на улицах одной из главных мировых столиц моды застал сильный дождь. Прятаться Нетребко не стала. Напротив, артистка позволила потокам воды стекать по своему телу и явно наслаждалась капризом природы. Невероятными кадрами сделанными под дождем певица поделилась в социальных сетях, получив в ответ немало комплиментов со стороны своей аудитории.