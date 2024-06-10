Экс-участница Comedy Woman запускает линию одежды с уральским дизайнером

Экс-участница Comedy Woman Надежда Ангарская запускает совместную линию одежды с уральским дизайнером Александрой Белоусовой. В коллекцию «Ангарская & Белоусова» войдут модели для женщин plus-size.

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Александра Белоусова начала шить одежду на заказ для женщин с нестандартной фигурой два года назад. После чего она вышла на маркетплейсы с коллекцией кашемировых платьев и стала резидентом проекта ИМЕНА в ТРЦ VEER Mall, который курирует СОФПП. По словам дизайнера, она в течение года писала нескольким представительницам шоу-бизнеса, чтобы те прорекламировали одежду из ее коллекции. На одно из таких сообщений откликнулась экс-участница Comedy Woman Надежда Ангарская.



Новую коллекцию представят 20 июля на площадке THEATRUM в Верхней Пышме. Ожидается, что Ангарская лично посетит презентацию. Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что уральские бренды смогут попасть в каталог для байеров иностранных государств. Глобальная цель у проекта, стать для компаний проводником в большой мир моды.