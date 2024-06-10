Вещи, которые никогда не выходят из моды

Руководитель категории Fashion СDEK.Shopping Елизавета Попова перечислила вечно модные предметы гардероба. Комментарий на эту тему поступил в распоряжение «Ленты.ру».

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По словам эксперта, в 1990-х модники обращались к брюкам-бананам, оверсайз-пиджакам, юбкам-карандашу и контрастным блейзерам. Сейчас же на смену брюкам-бананам пришли брюки-палаццо или зауженные к низу модели, при этом пиджаки с мужского плеча и юбки-карандаши так и остаются актуальными в 2024 году.

«Популярные бренды при выпуске коллекций тоже часто придерживаются классического стиля, который был популярен в 1990-х годах», — подчеркнула собеседница издания и добавила, что подобные вещи можно найти в ассортименте массмаркетовых марок, в том числе Zara и Massimo Dutti.



В мае сообщалось, что одежда в стиле гангстеров стала трендом у мужчин.