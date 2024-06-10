Дочь Задорнова показала фигуру в купальнике через пять месяцев после третьих родов

Дочь юмориста Михаила Задорнова показала фигуру в купальнике через пять месяцев после третьих родов. Елена Задорнова-Тартуси позировала в прозрачном бассейне вместе с первенцем и поделилась кадрами в соцсетях.

© Соцсети

«Родительство — это тяжело», — отметила художница.



© Соцсети

Женщина состоит в браке с ливанцем Али Тартуси, супруги живут на Мальте. Дочь сатирика редко рассказывает о личной жизни, и только в июне 2023 года стало известно, что у Елены есть двое детей. Она опубликовала снимок в соцсетях, где позировала вместе с супругом, и сопроводила пост стихотворением. В строках поэтесса упомянула, что Тартуси — отец этих малышей. А в декабре 2023 года Елена вновь удивила подписчиков, назвав себя «трижды матерью», она вместе с мужем растит трех девочек.

Единственная дочь сатирика родилась в 1990 году в его браке с Еленой Бомбиной, которая работала администратором писателя. Художница неоднократно отмечала в личном блоге, что отец всегда был и остается для нее примером. По словам Елены, она вышла замуж за человека, который очень похож на ее родителя по характеру. Задорнова подчеркивала, что ей повезло встретить достойного мужчину и создать с ним семью.

Ранее дочь Задорнова показала фото со своей свадьбы.