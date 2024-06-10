Трихолог рассказала, как правильно мыть голову

Создательница косметического бренда Philip Kingsley, трихолог Анабель Кингсли раскрыла правильную последовательность действий при мытье головы. Соответствующая публикация появилась на странице марки TikTok, которая насчитывает 12 тысяч подписчиков.

© Unsplash

В первую очередь врач призвала зрителей не забывать расчесывать волосы. Для этого лучше использовать расческу с редкими зубьями. Затем необходимо тщательно промыть пряди водой и нанести на них шампунь, вспенив его предварительно в руках. После этого средство нужно аккуратно втереть в макушку и распределить по всей длине волос. Кингсли посоветовала еще раз набрать шампунь и нанести его на всю поверхность кожи головы, не забывая о висках и затылке.

После того как средство будет смыто, эксперт предложила перейти к следующему этапу. Так, она указала на кондиционер, который следует распределить пальцами по всей длине волос, не затрагивая при этом корни.

Смыв кондиционер и отжав пряди от воды, рекомендуется просушить волосы полотенца из микрофибры.

В мае врач-дерматолог Елена Кудашкина перечислила россиянкам главные ошибки в уходе за волосами после мытья. Тогда доктор заявила, что использование полотенца на голове для сушки волос в течение более 10 минут повреждает их структуру.