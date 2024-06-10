Парикмахер назвала главные ошибки в домашнем окрашивании

Выбор слишком темного или светлого тона, а также нанесение краски на грязные волосы – одни из самых частых ошибок при домашнем окрашивании. Об этом Москве 24 рассказала колорист, парикмахер Ольга Веденеева.

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По ее словам, если хочется сделать эту процедуру самостоятельно, стоит потратить время на выбор качественной краски. Лучше приобретать ее в профессиональном магазине для парикмахеров или большом гипермаркете – у них точно есть лицензия на продажу этих средств.

"Также советую помнить, что объем красителя в тюбике обычно рассчитан на довольно короткие волосы. Поэтому даже при средней длине может понадобиться как минимум две коробки с краской", – отметила колорист.



Другая распространенная ошибка – окрашивание на немытые волосы. Если хочется получить чистый и красивый цвет, волосы должны быть без загрязнений и остатков различных стайлинговых средств, предупредила Веденеева.

"Не стоит и наносить краситель руками: мы больше вотрем его в кожу, а волосы могут прокраситься плохо. Лучше взять расческу или кисть, это позволит проработать каждую прядку", – рассказала эксперт.



В целом же больше гарантий получить качественный результат, если не краситься самостоятельно, а довериться профессионалу, заключила Веденеева.

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