Кендалл Дженнер рассказала о любимых вещах для идеального летнего гардероба

Отдых в Портофино или деловая встреча в Лос-Анджелесе — наряды Кендалл Дженнер — это всегда источник вдохновения. Недавно на фестивале Revolve она поделилась своими любимыми комбинациями идеального весенне-летнего гардероба. «По мере того, как я росла и менялась с годами, моя эстетика стала больше склоняться к функциональности и комфорту. В этом сезоне я просто хочу чувствовать себя комфортно».

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Неважно, собираетесь вы на музыкальный фестиваль или осматривать достопримечательности в путешествии, подобрать удобную обувь просто необходимо. В этом сезоне Дженнер делает упор на легкость и стиль ковбойских сапог, но пока не выбрасывайте свои балетки.

«Я по-прежнему поддерживаю тренд на балетки», — добавляет Дженнер. «Их очень легко надеть, и они придают любому наряду шик!».



Летний гардероб модели наполнен и вечной классикой. В маст-хэв-лист Дженнер вошли классическая майка в рубчик и брюки с завышенной талией. Что касается джинсов, Дженнер нравится широкий силуэт, но это не значит, что, если вам нравится скинни, вы не можете их носить.