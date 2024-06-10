Звезда «Телохранителя» опубликовала честное фото после родов

Звезда сериала «Телохранитель» Мария Шумакова показала фигуру в купальнике через два месяца после родов. Актриса призналась в соцсетях, что не принимает свое тело и будет над ним работать.

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«Ракурс выигрышный, но целлюлит намерено не замазывала. Не могу сказать, что я принимаю тело и хочу оставить его в этом виде. Но я так благодарна ему, что оно выносило нового человека! И точно мои 79 килограммов позволяют мне быть счастливой и красивой. Хотя и каждый ушедший килограмм — моя победа», — отметила артистка.



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Знаменитость родила сына Леонида от PR-агента Вячеслава Гусева. Шумакова рассказывала, что познакомилась со своим избранником за девять лет до свадьбы в новогоднюю ночь. Супруги поженились в 2022 году, отказавшись от пышного торжества, пара просто расписалась в ЗАГСе. А в конце 2023 года звезда объявила о своей беременности, она не стала скрывать пол ребенка и рассказала, что у нее родится мальчик.

По словам актрисы, муж взял на себя большую часть забот о сыне, чтобы она могла спокойно восстанавливаться. Шумакова пока не торопится худеть и постепенно восстанавливается. Артистка уже похудела на шесть килограммов и планирует без стресса для организма вернуться в «привычные» 65 килограммов.

Ранее звезда «Телохранителя» пожаловалась на панические атаки после родов.