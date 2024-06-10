Шок и шик: пять модных трендов, которые вызывают недоумение

Шок и шик: 5 модных трендов, которые вызывают недоумение
Мода постоянно эволюционирует, проверяя на прочность нервы консерваторов. Первая половина 2024 года принесла несколько трендов, которые на первый взгляд кажутся нелепыми.
«Клопс» выяснил, какие странности подарил нам глянец в последнее время.
1. Фальшивые мешки под глазами
Этот тренд запустили корейские подростки. Он возник как часть общего движения Aegyo Sal, или «очаровательные мешочки». Считается, что «фальшивая усталость» добавляет лицу миловидности и выразительности, а также делает его моложе.
Теперь модницы по всему миру с помощью разноцветных теней рисуют себе круги и припухлости под глазами. Похоже, эпоха «тоналок» и консилеров, помогающих скрывать усталость, начинает уходить в прошлое.
2. Макияж ушей
Хотя косметологи сошлись во мнении, что важно следить за кожей не только на лице, украшать уши косметикой — относительно новая идея. Тренд, который попался на глаза модницам на парижской и нью-йоркской Неделе моды, быстро распространился в массах.
В макияже ушей используются те же средства, что и в обычном: тени, лайнеры и т.д. Любители экспериментов также пробуют блёстки, стразы или даже целые рисунки, сочетая их с серёжками и другими аксессуарами.
3. Размазанная подводка
Тот случай, когда новое — это хорошо забытое старое. Любители гранжевой эстетики нулевых вновь размазывают подводку, создавая продуманную неопрятность. На формирование этого тренда повлияли образы знаменитостей, например, Билли Айлиш и Беллы Хадид.
Современная версия размазанной подводки отличается большей креативностью и разнообразием техник. Визажисты экспериментируют с цветами и текстурами, адаптируя эту технику под разные случаи и подстраивая под нужды широкой аудитории.
4. Аксессуары, наклеиваемые на кожу
Глиттер был трендом несколько лет назад, а теперь его сменили стразы и помпоны, которые крепят к коже с помощью клея для ресниц. Эта мода распространилась среди посетителей музыкальных фестивалей: она отлично подходит людям, склонным к эпатажу и театральности.
5. Необычные наушники
Наушники для многих стали не просто аксессуаром, а центральным элементом образа, сочетающим стиль и удобство. Нередко их украшают стразами, перьями, стикерами и другими декоративными элементами.
Особой популярностью пользуются наушники, оформленные в стиле популярных фильмов, сериалов или видеоигр. Они позволяют фанатам выразить свою приверженность к любимым франшизам.