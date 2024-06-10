Шок и шик: пять модных трендов, которые вызывают недоумение

Мода постоянно эволюционирует, проверяя на прочность нервы консерваторов. Первая половина 2024 года принесла несколько трендов, которые на первый взгляд кажутся нелепыми.

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«Клопс» выяснил, какие странности подарил нам глянец в последнее время.

1. Фальшивые мешки под глазами

Этот тренд запустили корейские подростки. Он возник как часть общего движения Aegyo Sal, или «очаровательные мешочки». Считается, что «фальшивая усталость» добавляет лицу миловидности и выразительности, а также делает его моложе.

Теперь модницы по всему миру с помощью разноцветных теней рисуют себе круги и припухлости под глазами. Похоже, эпоха «тоналок» и консилеров, помогающих скрывать усталость, начинает уходить в прошлое.

2. Макияж ушей

Хотя косметологи сошлись во мнении, что важно следить за кожей не только на лице, украшать уши косметикой — относительно новая идея. Тренд, который попался на глаза модницам на парижской и нью-йоркской Неделе моды, быстро распространился в массах.

В макияже ушей используются те же средства, что и в обычном: тени, лайнеры и т.д. Любители экспериментов также пробуют блёстки, стразы или даже целые рисунки, сочетая их с серёжками и другими аксессуарами.

3. Размазанная подводка

Тот случай, когда новое — это хорошо забытое старое. Любители гранжевой эстетики нулевых вновь размазывают подводку, создавая продуманную неопрятность. На формирование этого тренда повлияли образы знаменитостей, например, Билли Айлиш и Беллы Хадид.

Современная версия размазанной подводки отличается большей креативностью и разнообразием техник. Визажисты экспериментируют с цветами и текстурами, адаптируя эту технику под разные случаи и подстраивая под нужды широкой аудитории.

4. Аксессуары, наклеиваемые на кожу

Глиттер был трендом несколько лет назад, а теперь его сменили стразы и помпоны, которые крепят к коже с помощью клея для ресниц. Эта мода распространилась среди посетителей музыкальных фестивалей: она отлично подходит людям, склонным к эпатажу и театральности.

5. Необычные наушники

Наушники для многих стали не просто аксессуаром, а центральным элементом образа, сочетающим стиль и удобство. Нередко их украшают стразами, перьями, стикерами и другими декоративными элементами.

Особой популярностью пользуются наушники, оформленные в стиле популярных фильмов, сериалов или видеоигр. Они позволяют фанатам выразить свою приверженность к любимым франшизам.