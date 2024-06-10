Восемь главных трендов лета: как одеваться в этом сезоне, чтобы выглядеть модно

Лето в разгаре, погода шепчет «Пора обновлять гардероб!», а вы растерялись, столкнувшись с огромным ассортиментом в магазинах.

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Предлагаем обратить внимание на следующие тренды, которые еще не скоро покинут фешн-небосклон.

Белый цвет

Белого много не бывает, и в этом сезоне дизайнеры особенно громко воспевают самый базовый цвет. Трендовые белые платья с заниженной талией выгуляли, кажется, уже все инфлюенсеры. Еще одно выигрышное решение — монохромный образ. Здесь даем волю фантазии: можно смело миксовать вещи разных стилей, например, спортивный лонгслив и романтичную кружевную юбку.

Бермуды

Классические бермуды должны заканчиваться на 7 см выше колен, но мы не перестаем спорить с классикой, а потому варианты короче и длиннее уместны тоже. Главное — не переборщить с объемом: штанины у таких шорт должны быть просторными, но не чересчур. Сочетаем их с рубашками и облегающими кардиганами, с лодочками и сандалиями.

Поло

Cтиль «преппи» все еще диктует свои правила, поэтому летом на первый план вышли поло. Отложной воротничок и пуговки на вырезе больше не кажутся строгими, а наоборот придают кокетства. И вот вам фешн-трюк — надеть «тенниску» поверх рубашки: да, вариант не для жары, но выглядеть вы будете максимально стильно.

Стиль «коттеджкор»

Пасторальная эстетика — это и романтика долгих вечеров на даче, и неспешные загородные пикники, и умиротворяющий сельский быт. «Коттеджкор» уже четвертый год живет в сердцах модниц. Составляя образ в этом стиле, вдохновляемся фильмом «Маленькие женщины» и обращаем внимание на натуральные ткани вроде хлопка и льна, приталенные сарафаны, рукава-буфы и вышивку.

Вьетнамки

Пока все стояли в очереди за биркенштоками, назрел вопрос: «А что, если хочется чего-то более изящного?». Ответ лежит на поверхности — выбирайте вьетнамки. Да, эта обувь прекрасно себя чувствует не только на пляже, но и в городе. Кожаные или резиновые, каблук-рюмочка или плоский ход — ставим на легкость, комфорт и элегантность.

Бриджи

«Они укорачивают ноги» — до сих пор жалуются многие девушки, пытаясь смириться с возвращением данного предмета гардероба. Другие модницы уже успели адаптировать тренд под себя. Мы тоже предлагаем выдохнуть и расслабиться, тем более что с верхом не должно возникнуть проблем: оверсайз-жакет будет смотреться так же актуально, как и кроп-топ с жилетом.

Платье-рубашка макси

Длина макси добралась и до рубашек, открыв нам массу возможностей для стилизации. Не забываем, что «просто платье» — это, конечно, хорошо, но его всегда можно подружить с брюками, джинсами и шортами.

Элегантный спорт

Худи, кроссовки, бейсболки и без того присутствовали в повседневных образах, поладив даже с классикой вроде самых романтичных платьев. А в новом сезоне спорт-шик и вовсе вздохнул полной грудью, доказав, что может звучать элегантно и утонченно. Не проходим мимо мини-юбок в спортивном стиле и брюк с лампасами, которые легко сочетать с босоножками на шпильках.