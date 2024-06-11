Исследователи нашли опасные вещества в финской косметике

В финской косметике исследователи нашли опасные для человека вещества.

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Синтетические соединения, которые обычно используются при производстве мебели, пищевых упаковок и строительных материалов были найдены в косметических продуктах, которые производятся в Финляндии.

Самое большое количество опасных соединений обнаружено в карандашах для глаз и губ, а также в продуктах для ухода за волосами. В них нашли следы ПФАС (перфторалкильных и полифторалкильных соединений). Из-за этого продажу товаров ограничили. Уточняется, что производители, в продукции которых были найдены запрещенные соединения, самостоятельно приняли решение исключить подобные товары из продажи на интернет-площадках.

Предварительно, косметические компании использовали эти вещества, чтобы сделать продукцию водостойкой. Результаты исследования опубликованы на сайте агентства по технической и химической безопасности TUKES.