В сети обсуждают внешность 15-летней дочери Бородиной

В сети восхитились внешностью 15-летней дочери телеведущей Ксении Бородиной. Звезда поделилась в личном блоге кадрами с фотосессии Маруси, которые активно обсудили подписчики.

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«Она станет самой красивой женщиной в мире», «Боже, невероятная», «Какая же красавица», «Ее красота особенная», «Дивной красоты цветочек вырос», «Какая грациозная», «У меня от нее мурашки по коже», «Фантастическая девушка», «Вау», «Какая стать», «Невероятной красоты девочка», «Не видела красивее девочки», — отреагировала аудитория в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).



Бородина отмечала, что старшая дочь достаточно умна для своего возраста и уже умеет расставлять приоритеты, поэтому спокойна за нее. Телеведущая мечтает, чтобы девушка поступила в МГИМО и стала дипломатом, но готова поддержать любой ее выбор. По словам звезды, Маруся растет сильной личностью, умеющей отстаивать свою точку зрения.

У знаменитости двое детей. Маруся родилась в первом браке блогера с предпринимателем Юрием Будаговым. Бородина признавалась, что бывший муж не помогает ей финансово и видится с дочерью несколько раз в год. Она не предъявляет никаких претензий экс-супругу, считая, что бизнесмен сам в будущем пожалеет об этом.

От второго брака с Курбаном Омаровым блогер растит восьмилетнюю Теону. Телеведущая говорила, что два года не разводилась с мужем ради девочки, боясь нанести ей тяжелую психологическую травму, однако в 2021 году не выдержала и рассталась с отцом ребенка.

Ранее дочь Задорнова показала фигуру в купальнике через пять месяцев после третьих родов.