Кайли Дженнер ловит солнце в огненно-красном купальнике

Кайли Дженнер сделала убедительный выбор в пользу более закрытой модели купальника этого сезона, опубликовав фотографию, на которой она в трусиках-шортиках отдыхает на лодке.

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Заниженная талия и ярко-красный дизайн — это, по-видимому, отсылка к новой летней линейке её собственного модного бренда, так как звезда уже отметила марку Khy в посте.

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Она сочетала удобную модель шортиков с топом-бандо. Примерить огненно-красный комплект звезде удалось во время отдыха на Майорке, куда она отправилась вместе с сестрой Кендалл Дженнер.

«Воспоминания», — подписала основательница Kylie Cosmetics серию снимков, в которую вошли знойные кадры.



В карусели также был снимок, на котором икона стиля нежится в ярком красном платье.

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А на другой фотографии красотка запечатлена в винтажном белом кружевном платье от Jean Paul Gaultier. В рамках своего сказочного отпуска она также отдыхала на яхте, надев длинное светло-коричневое платье от Paris Georgia.

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