Стилист рассказал о трендовых моделях кед и их сочетаниях

Лаконичные и яркие, с принтами и без. Полный обзор тенденций.

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Кеды — один из самых популярных видов обуви. Они комфортны, удобны, универсальны и выглядят невероятно стильно. Из сезона в сезон дизайнеры радуют нас новыми интересными моделями и необычными сочетаниями.

«Как возникла мода на кеды и какие тренды ожидают нас в этом сезоне? Рассказываю обо всём подробно», — Анастасия Хохлова, стилист магазинов Nonconform.



История появления

Первые кеды (а точнее, их прототип) появились в конце XIX века в Англии. Там придумали удобную и лёгкую парусиновую обувь на резиновой подошве для игры в крокет.

Со временем эти туфли стали очень популярны, поэтому спортивные бренды начали производить их по всему миру. К первоначальному дизайну добавились шнурки и металлические люверсы — так возник тот самый фасон кед, который сегодня известен всем.

Эволюция стиля

Но дизайн не стоял на месте: помимо традиционного льна или хлопка, кеды начали делать из других материалов. Появились модели из замши и кожи, с различными декоративными вставками и элементами.

В начале XX века кеды стали носить баскетболисты и знаменитые спортсмены, а затем мода на эту обувь распространилась среди американской молодёжи, которая щеголяла в ней буквально повсюду. Кстати, название «кеды» возникло именно тогда. Оно образовалось от слияния слов kids («дети» — англ.) и peds («пешеходы» — англ.).

Культовые кеды

Очередной вехой в истории кед стало появление модели Converse — знаменитых «конверсов», чей узнаваемый силуэт в тренде и по сей день. Придумал их обувщик Маркес Конверс, основавший впоследствии легендарный бренд.

Пик популярности «конверсов» пришёлся на 70-е годы с модой на такие музыкальные жанры, как рок, панк, гранж, металл. Кеды являлись символом свободы, творчества, самовыражения и индивидуальности. Их носили музыканты, спортсмены, модники и знаменитости.

Вот так под влиянием поп-культуры эта обувь, которая возникла для игры в крокет почти век назад, покорила мир и навсегда вошла в историю моды.

Тренды сезона весна-лето 2024

Сегодня существует огромное разнообразие фасонов и расцветок, а сами кеды стали неотъемлемой деталью как мужского, так и женского гардероба. В этом сезоне дизайнеры предлагают сразу несколько стилистических решений.

Комбинированные текстуры

Самые популярные кеды этого лета — комбинированные модели, когда в одной паре сочетаются разнообразные формы, линии и текстуры. Это могут быть вставки из разных материалов (кожи, замши, текстиля), яркие цветовые комбинации, аппликации и элементы в виде нашивок, узоров, пайеток. Простор для фантазии не ограничен, так что найти свою идеальную пару можно на любой вкус.

Минимализм

Лаконичные формы, отсутствие лишних деталей, сдержанная или монохромная гамма — кеды в минималистичном стиле в тренде не первый сезон. Отличным вариантом станут белые кеды. Они гармонично впишутся в весенне-летний гардероб, в котором преобладают лёгкие силуэты, невесомые ткани и светлые оттенки.

Пастельная цветовая гамма

Пастель — также актуальная цветовая гамма этого сезона. Можно присмотреться к нежно-зелёным, серым, бежевым, светло-голубым оттенкам. Они довольно универсальны. Такие кеды позволят создать множество образов.

Принт в виде сердец

Если вы любите акцентные детали, присмотритесь к однотонным моделям с интересными неброскими принтами. Самый актуальный и романтичный в этом сезоне рисунок — в виде сердец. Символ страсти и любви, нежности и заботы можно встретить в подиумных коллекциях одежды и в трендовых обувных линейках этого года.

Металлик

Мода на одежду и обувь с эффектом серебристого или золотистого напыления возникла ещё в предыдущем, осенне-зимнем, сезоне. Но и летом она не теряет своей актуальности. Для создания трендового образа стоит присмотреться к кедам с поверхностью металлик: такие модели создадут стильное сочетание на контрасте с простым хлопком или денимом.

Высокие кеды

Можно сказать, что это классика жанра, ведь именно высокие модели в своё время стали визитной карточкой легендарного бренда Converse. Какие черты их отличают? Высокая шнуровка, металлические люверсы и плотный прорезиненный мысок.

Кеды на платформе

Ещё один стильный вариант этого лета — кеды на платформе. Массивную подошву можно встретить в подборках стилистов, образах стрит-фэшн и гардеробах модниц. Отличный повод присмотреться к этому фасону.

Кеды-оксфорды

Любителям классических силуэтов стоит обратить внимание на кеды традиционного дизайна. Как правило, они выполнены из натуральной кожи или замши в сдержанной гамме: коричневой, бежевой, молочной. С такими кедами можно создать образ в стиле преппи, который невероятно актуален в этом сезоне и отсылает к традиционной университетской форме студентов старинных престижных колледжей.

Стильные сочетания

Кеды в повседневном стиле отлично сочетаются с актуальными сейчас широкими джинсами, базовыми футболками и расслабленными силуэтами. Можно носить их и с более женственными луками. Например, с платьем длины миди в бельевом стиле. Ещё один готовый комплект: прямые или расклешённые джинсы, топ, консервативный твидовый жакет и бунтарские кеды в духе Converse.

Для создания спортивного и уличного образа обращайте внимание на такие сочетания, как кеды на платформе плюс леггинсы или велосипедки, объёмные свитшоты или футболки.

Элегантный и даже вечерний наряд будет смотреться ультрастильно с базовыми белыми кедами. Дополнить образ можно, накинув на плечи оверсайз-жакет.

Уход

Чтобы ваши любимые кеды прослужили как можно дольше, не забывайте об уходе. Кожаные лучше протирать сухой или влажной тряпкой. Кеды из экокожи или текстиля можно аккуратно промывать в воде с мягкими моющими средствами. Дополнительно не помешает пропитать обувь пыле- и влагооталкивающим спреем.

Таким образом, кеды — чуть ли не самая популярная и универсальная деталь в любом гардеробе. И неудивительно: они подходят практически к любой одежде и настолько удобны, что когда вы найдёте свою пару обуви, то не захотите с ней расставаться. А при должном уходе они сохранят первозданный вид и не один сезон будут радовать своего обладателя, оставаясь стильным и модным акцентом в образе.