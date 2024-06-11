В России стало больше одежды

На российском рынке одежды на 24% выросло количество предложений от отечественных и иностранных брендов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора маркировочной системы.

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Согласно информации издания, это начало давить на средние нестатические цены на одежду. В апреле текущего года стоимость маркируемой продукции в означенном сегменте упала на 4% в сравнении с показателями прошлого года.

В материале отмечается, что средняя стоимость семи маркируемых позиций одежды в апреле составила примерно 4,6 тыс. руб., сократившись на 4,1% по сравнению с 2023 годом. За период с января по апрель снижение менее заметно — 2,8%. Наиболее сильное сокращение выявлено у пуховиков (24-26%, до 5,9 тыс. руб.), пальто (6,7%, до 6,5 тыс. руб.) и у блуз (на 6,6%, до 1,1 тыс. руб.).

Как пишет газета, тенденция сформировалась на фоне роста предложения.

В прошлом году производители готовой одежды в Приволжском федеральном округе рассказали, что в Поволжье упал спрос на детскую одежду, однако на остальную — увеличился.