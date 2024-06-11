В сети оценили дресс-код для гостей на свадьбу фразой «это преступление»

Пользователи сети оценили дресс-код для гостей на свадьбу фразой «это преступление». Соответствующие пост и комментарии появились на платформе Reddit.

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Юзерша с никнеймом @aliyahnh рассказала, что приглашена на церемонию и показала наряд, который собирается надеть на мероприятие. На размещенном фото запечатлена модель, одетая в бежевое платье с сияющими аппликациями в виде цветов. Автор публикации отметила, что жених и невеста установили правила к внешнему виду гостей. Так, в дресс-коде должны присутствовать только коричневые, песочные и бежевые тона.

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Многие комментаторы возмутились таким требованиям.

«Я не могу себе представить, как можно было просить своих гостей искать одежду определенных цветов. Это смешно», «Я бы не пошла на такую свадьбу», «Какая ужасно скучная цветовая палитра, и, по-моему, вообще смешная просьба», «Я так рада, что у меня нет таких друзей. Это абсолютное безумие», «Дресс-код просто сумасшедший. Они словно просят вас купить что-то специально для их свадьбы, поскольку это не самый распространенный цвет для коктейльных нарядов», — писали они.



Ранее сообщалось, что пользователи сети обругали домохозяйку Джорджию Мэй за желание пойти на свадьбу в неподходящем наряде.