Наталья Рудова поделилась кадрами с отдыха в бикини

Российская актриса театра и кино Наталья Рудова показала откровенное видео с отдыха. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© globallookpress

40-летняя звезда сериалов «Универ» и «Жизнь по вызову» снялась в бассейне, когда плавала на надувном матрасе. Она примерила бикини, которое состояло из белого топа-бандо и зеленых стрингов на завязках с черной окантовкой, обнажавших ягодицы.

© Lenta.ru

Знаменитость распустила волосы и прикрыла голову от солнца, надев белую бейсболку.

Ранее 51-летняя российская актриса Дарья Повереннова также примерила купальник перед камерой.